Bandırma'da aniden bastıran yağmur ve fırtına zor anlar yaşattı Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bandırma'da aniden bastıran yağmur ve fırtına zor anlar yaşattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıktığı Bandırma'da aniden bastıran yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken Erdek ilçesinde ise Tekirdağ ve Marmara Adası arabalı vapur gemilerinin seferleri iptal edildi. Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaşlar saçak altlarına ve kapalı alanlara saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı.