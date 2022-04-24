Bandırma'da 4 kiloluk levrek 500 liraya satıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da 4 kiloluk levrek 500 liraya satıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bandırma'da 4 kiloluk levrek 500 liraya satıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık haline getirilen 4 kilo ağırlığındaki olta levreği 500 liraya alıcı buldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık haline getirilen 4 kilo ağırlığındaki olta levreği 500 liraya alıcı buldu.

Erdek'te avlanan amatör balıkçı, olta ile 4 kilo ağırlığında bir levrek yakaladı. Amatör balıkçı, levreği Bandırma Balık Hali'nde balıkçı Serzin Acar'a verdi. Balıkçı Acar da balığı tezgahına koydu. Olta levreği Hüseyin Geçici tarafından 500 liraya satın alındı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title