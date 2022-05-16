Bandırma Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

Bandırma Belediyesi, vatandaşların sinek ve haşereden uzak, rahat ve keyifli bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bandırma Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve haşereya karşı önlem almak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Tolga Tosun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"HEMŞERİLERİMİN YAZ MEVSİNİ KEYİFLE VE GÖNÜLLERİNCE YAŞAMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Sinek ve haşereyle mücadele yaz mevsiminde değil doğru ve yeterli şekilde olmak şartıyla kış mevsiminde başlar ve erken bahar dönemiyle sürer. Böylece yaz mevsiminde sinek ve haşere üremesinin de önüne geçilmiş olur. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, 10 Aralık 2021 tarihi itibariyle, olası larva ve yumurtlama alanlarında titiz bir kışlak ilaçlama çalışması yaptı. İçinde bulunduğumuz dönemde de sisleme ve larvasit çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hava şartları uygun olduğu takdirde de hemen uçkunla mücadele çalışmalarımız başlayacak. Sevgili hemşerilerimin yaz mevsimini keyifle ve gönüllerince yaşamaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz."