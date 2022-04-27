Bandırma Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerini Ramazan'da da Yalnız Bırakmadı

Bandırma Belediyesi, pandemi ile birlikte yaşanan ekonomik krizin etkisiyle hayatları daha da zorlaşan ihtiyaç sahiplerini, Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Sadece Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarların tespit ettiği değil belediyeye bizzat başvuran, zor durumdaki vatandaşlara da gıda yardım paketleri ulaştırıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında sağladıkları desteklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her fırsatta şunu dile getiriyorduk; halkın ihtiyacına yönelik uygulanan sosyal belediyecilik ve kurumlar arası güçlü iş birlikleri, yaşanan toplumsal sorunların kısa sürede çözülmesini sağlarken, toplum yararına yeni projelerin de gelişmesine imkan sunar. Acı tecrübeler edindiğimiz pandemi dönemi, bu düşüncemizdeki haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Bandırma'ya daha iyi hizmet edebilmek adına, Belediye Başkanı olarak seçildiğimiz günden bu yana; bütçe ve insan kaynaklarından mevsimsel değişkenliklere kadar, tüm detayları düşünülerek planlanmış çalışma programımız ve deneyimli kadromuzla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizde büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yanlış ekonomik politikaların bedelini maalesef vatandaşlarımız ödüyor. Buna göz yummamız mümkün değil! Sosyal belediyeciliği ilke edinmemizin yanında, sahip olduğumuz Anadolu kültürü gereği de iki dilim ekmeğimiz varsa birini paylaşmaya ve birbirimize destek olarak zor dönemleri birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Özellikle şu mübarek Ramazan ayında; birçok vatandaşımızın iftar ve sahur sofralarındaki o çeşitlilik, bol bol misafir ağırlama gibi gelenekler maalesef uygulanamaz oldu. Milletimizin büyük bir çoğunluğunun ihtiyaç sahibi haline geldiğine üzülerek şahit oluyoruz. Bu sebeple, Bandırma Belediyesi olarak bizler de ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiğinde destek olmaya çalışıyoruz."

Bandırma Belediyesi ayrıca hayırsever iş insanlarının desteğiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofralarında her gün yaklaşık 1250 kişiyi misafir etti. Muhtarların gözetiminde mahallelerde kurulan iftar sofralarında ise her gün yaklaşık 1750 kişiye iftar yemeği sundu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala belediyenin hız verdiği yol yapım çalışmaları hakkında konuşan Başkan Tolga Tosun, "Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle yol yapım çalışmalarımızı daha da arttırdık. Bandırma'nın sık sık kilitlenen trafiğinde adeta anahtar görevi gören Şehit İlhan Güncan Caddemizi, geniş kaldırımlar, ışıklandırmalar, asfalt ve parke döşemeleriyle baştan sona yeniliyoruz. Kurumlar arası sağladığımız koordinasyonla, gerçekçi ve bilimsel metotlarla uyguladığımız yol yapım çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Bu süreçte siz sevgili hemşerilerimin sabır ve destekleri bizim için çok değerlidir. Mübarek Ramazan ayının şu son günlerinde, siz sevgili hemşehrilerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyor; feyiz ve bereketiyle kalplerimizi ısıtan, içtenlikle paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadığımız nice ramazanlar diliyorum" dedi.