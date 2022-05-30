Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Sona Erdi - Haberler

Bandırma Belediyesi 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel 4. Satranç Turnuvası sona erdi.

252 sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve 2 gün süren turnuva, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren oyunculara Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi aynı zamanda Festival Komitesi Genel Sekreteri Nüvit Erten ve Meclis Üyesi aynı zamanda Festival Komitesi Üyesi Eren Ülkü tarafından ödülleri takdim edildi.

Dört farklı grupta 4'üncülük ile 10'unculuk arasında derece elde eden tüm yarışmacılara madalya ve satranç takımı hediye edildi. 4 farklı kategoride ilk üçe giren yarışmacılar ise sırasıyla bisiklet, tablet ve akıllı saat ile ödüllendirildi.

ANKA / Yerel