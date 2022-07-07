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Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık pazarında durgunluk yaşanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık pazarında durgunluk yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balıkçı esnafı, Kurban Bayramı nedeniyle ve balık avlama yasağının olduğu bugünlerde işlerinin düştüğünü söyledi. Balıkçı esnaflar " Kurban Bayramı öncesinde bunu hep yaşıyoruz ancak Kurban bayramından 1 veya 2 hafta geçtikten sonra yeniden vatandaşlarımız balığı tekrar tercih edecektir" ifadelerini kullandılar.

Balıkçıların olduğu çarşıda ise sadece bir kaç tezgahın açık olması dikkatlerden kaçmadı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Balıkesir Kurban Yerel Haberler

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