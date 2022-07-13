Bandırma balık pazarında bayram sonrasında hareketlilik bekliyor - Haberler

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Bandırma balık pazarında bayram sonrasında hareketlilik bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma balık pazarında bayram sonrasında hareketlilik bekliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık satışlarında ki durgunluk sonrası yeniden hareketlenmeye başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık satışlarında ki durgunluk sonrası yeniden hareketlenmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balıkçı esnafı, Okan Balıbek "Kurban Bayramı nedeniyle ve balık avlama yasağının olduğu bu günlerde durgunluk vardı ancak bayram sonrası bir hareketlenme mevcut ayın 15'inden sonra daha da bir hareketlenme bekliyoruz, balık fiyatlarımız her bütçeye uygun herkesi balık yemeye davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Balıkesir Yerel Haberler

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