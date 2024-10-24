Üye Girişi
Haberler

Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bayramı

Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bayramı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Bandırma Balık Hali'nde av yasağının kalkmasıyla birlikte palamut bolluğu yaşanıyor. Palamutların ortalama ağırlığı 500 gramdan 1200 grama yükselirken, fiyatlar sabit kalıyor. Balıkçılar, havaların soğumasıyla daha fazla balık avlanacağını bekliyor.

Balıkesir Bandırma Balık Hali'nde adeta palamut bayramı yaşanıyor.

53 gün önce av yasağı kalkan denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Eylül ayında ortalama 500 gram gelen palamutlar, ekim ayının ortalarına gelindiği şu günlerde tanesi bin 200 grama kadar yükseldi. İrileşen palamutlarda fiyat ise eylül ayıyla aynı kaldı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte 53 gündür Bandırma Balık Hali'nde palamutlar gelmeye devam ediyor. Av sezonunun açılması ile birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar, Bandırma Balık Hali'ne palamut ve torik getiriyor.

Bandırma Balık Hali'nde satışa sunulan balık çeşidinde her geçen gün artış yaşanırken, havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artış bekleniyor. 1 Eylül tarihinde 500 gram olan palamutlar şu an 1 kilograma kadar ulaştı.

Balıkçı Barış Yıldız, yeni sezonda palamut bolluğu yaşandığı ve vatandaşların yüzlerinin güldüğünü ifade etti. Tezgahlara en çok palamut balığının geldiğini ifade eden Yıldız, vatandaşların uygun balıkları tercih ettiğini söyledi. Yıldız, "Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür havalar serin ve fırtınalı olduğu için tekneler pek çıkamadı. Bu yüzden de balıklar Marmara Denizi'ne akmış durumda. Balık haline yüklü miktarda torik ve palamut akını gelmekte. İlerleyen zamanlarda da bu şekilde devam ederse fiyatlar aşağıya düşer. Palamudun tane fiyatı 200-175 lira arasındaki, fiyatlar 150 liraya düştü. Havaların böyle gitmesiyle birlikte daha da düşer. Eylül ayında bir adet palamut 500 gram iken, şimdi ise 1 kilo 300 grama kadar çıktı. Aynı zamanda çinekopun fiyatı 500 lira, tekir 400 lira, sardalya 150 liradan alıcılarını bekliyor" dedi.

Yıldız, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Balıkçılık Ekonomi Yerel Yaşam

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu

Öcalan'ın PKK üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.