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Bandırma 2023'e merhaba dedi

Yerel Haberler

Bandırma 2023'e merhaba dedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin yılbaşı için çeşitli noktaları süslenen ve ışıklandırılan alanlarında vatandaşlar 2023 yılına "Hoş geldin" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyenin yılbaşı için çeşitli noktaları süslenen ve ışıklandırılan alanlarında vatandaşlar 2023 yılına "Hoş geldin" dedi.

Türkiye genelinde 2023 yılına Bandırmalılar kutlama yaparak girdi, yılbaşı kutlamaları yurdun dört bir yanında coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Bandırma Belediyesi, başta Belediye Nikah Salonu olmak üzere kentin işlek caddelerini ışıklarla süsledi. Bandırma Belediyesi, Belediye Nikah Salonu önüne yılbaşı temalı yapay çam ağacı koydu. Yeni yılın coşkusunu ve heyecanını birlikte yaşamak için Bandırma Belediyesi tarafından düzenlen eğlencede DJ performans eşiğinde 2023 yılına merhaba dedi. 2022 yılının son saatlerinde başlayan eğlenceye Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da eşlik etti. Bandırma Belediyesi gece boyunca katılım gösteren vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nda girenler, büyük bir mutluluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı noktada, 2023'in gelişi renkli görüntülere sahne oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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