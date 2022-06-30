Balkondan atlayan kadını havada yakalayan kahraman konuştu

Niğde'de binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevler nedeniyle balkondan atlayan komşusunu yakalayan Fuat Kızıltepe o anları anlattı.

Niğde'de 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan kadın, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan Fuat Kızıltepe de atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi. O anki yaşananları anlatan halk otobüsü şoförü Fuat Kızıltepe, "Dün sabah uyurken bağırma seslerine uyandım. Üst dairenin yandığını gördüm. Hemen yukarıya üst daireye çıktım. Kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Sonra evimin balkonuna geldim kapıyı açmak için. Sonra balkondan kadının sarktığını gördüm, çevreden de bağırdılar. O an kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum. O sırada kadının sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. Sol elime de bir iman gücü geldi, sol elimle kadını tuttum. Kadını çekemedim, kolumda derman kalmadı. Sağ kolum demire çarptı. Allah'tan evimin kapısını açık bırakmışım. Ben de bağırmaya başladım, biri gelsin diye. Kadın da 'ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, neticesinde kadını kurtardık. Bağırma sesime 3-5 dakika sonra bir arkadaş geldi onunla beraber çıkardık kadını" ifadelerini kullandı.

Diğer kişinin kadını aşağıya indirdiğini ve yanan daireye çıktığını ifade eden Kızıltepe; "Evden levye alarak tekrar yanan daireye çıktım. Kapıyı açarak daireye girdim. Zaten içeri duman olmuş her yer yanmış. Çocuklar çıkartıldı. Bir bayan daha varmış, o da çıkartıldı. Sonra herkes yardımcı oldu, yangın söndürüldü" ifadelerini kullandı.

Kadını tutarken biraz zorlandığını ifade eden Kızıltepe, kadını kurtarmaya çalıştığı sırada sol ayağında 2 parmağının kırıldığını söyledi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel