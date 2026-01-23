Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı İstanbul'da başladı

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Toplantıda Bakan Fidan'ın, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

İlk toplantısı geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yapılan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nda başladı. Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç,Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç katıldı. Ayrıca Bakan Fidan mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ve ikili görüşmelerinde; Bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulaması, Balkan Barış Platformu'nun, mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliğinde olduğunu teyit etmesi, Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma yönündeki iradesinin altını çizmesi, AB'nin genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor. - İSTANBUL