Balıklıgöl'de Kediye Kalp Masajı ile Hayat Verildi

Şanlıurfa'nın simge noktalarından Balıklıgöl'de, yürekleri ısıtan bir kurtarma hikayesi yaşandı. Gölette düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Kedi, görevli personelin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Balıklıgöl platosunda meydana geldi. Temizlik görevlisi Ahmet Asım Bülte, görev yaptığı sırada bir kedinin gölete düştüğünü fark etti. Kedinin çırpınarak suyun içinde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Bülte, hiç düşünmeden harekete geçti.

File yardımıyla kediyi sudan çıkaran Bülte, kalbi duran hayvana kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre yapılan müdahale sonrası kedi yeniden nefes almaya başladı. Daha sonra soğuktan etkilenen hayvanı sobanın yanında ısıtan Bülte, kediyi kendine getirdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Bülte'nin kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdüğü anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada hayvan severler tarafından paylaşılan görüntüler, izleyenlerin takdirini topladı. Bülte, Balıklıgöl'de bulunan kedilere gösterdiği ilgi nedeniyle de ziyaretçiler tarafından takdir ediliyor. Kedileri kucağına alan hayvan sever temizlik görevlisi, adeta bebek gibi ilgileniyor.

Balıklıgöl'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Asım Bülte, yaptığı açıklamada, "Sabah 08.00 sıralarında bir kedinin göle düştüğünü gördüm. Hemen file ile çıkardım. Kalbi durmuştu, kalp masajı yaptım ve hayata döndü. Soğuktan etkilendiği için sobanın yanında ısıttım. Bir süre sonra kendine geldi. Çok şükür şu anda sağlıklı bir şekilde dolaşıyor. Zaman zaman görüyorum, mama veriyorum, başını okşuyorum. Bu an bana da büyük mutluluk verdi" diye konuştu. - ŞANLIURFA