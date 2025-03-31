Balıklıgöl, Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisiyle dolup taştı. Doğal güzellikleri ve inanç turizmi ile bilinen mekan, ziyaretçilere hatıra fotoğrafları çektirtti.
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.
Bayram tatili dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, tarihi, dini ve turistik mekanı herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu. Yoğunluğun 9 günlük bayram tatili boyunca yaşanması bekleniyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel