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Balıklara zarar veren su samuru yakalandı ve doğaya salındı

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Erzincan'da balıkları yediği tespit edilen su samuru, kapanla yakalandıktan sonra tekrar doğaya salındı. Su samurunun avlanması yasak olmasına rağmen balıklara zarar verdiği belirlendi.

Balıklara zarar veren su samuru önce yakalandı sonra doğaya salındı

ERZİNCAN - Erzincan'da balıkları yediği tespit edilen su samuru önce kapanla yakalandı ardından tekrar doğaya salındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan su samurunun balıklara zarar verdiği tespit edildi. Avlanması yasak olan su samuru ekiplerin tuzaklama çalışması ile yakalandı.

Yakalanan su samurunun yaşamına devam edebilmesi için ekipler doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit ederek su samurunu tekrar doğaya saldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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