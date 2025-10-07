Balıkesirli Öğrencilerden Filistin ve Gazze'ye Destek Sergisi

Balıkesirli öğrenciler Filistin ve Gazze'ye destek için resim sergisi açtı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda eş zamanlı düzenlenen "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleriyle öğrencilerin vicdan, adalet gibi değerlerle insan olma sorumluluğunu yaşayarak, yaparak kazanmaları ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin "erdem-değer-eylem" yaklaşımıyla eleştirel düşünme becerileri ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri amaçlandı.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı üzerine sohbet etti. Müdür Demir, öğrencilerimizin duyarlılığını artıran bu tür etkinliklerin önemine değinerek, barış, adalet ve insan hakları gibi evrensel değerlerin genç nesillerin kalbinde yer etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde, Filistin halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi.

"Sumud Yolcuları" başlıklı etkinlik, Prof. Dr. Haşmet Yazıcı ve Dr. Halil Rıfat Çanakçı'nın katılımıyla yapıldı. Programda, Gazze'ye yapılan insani yardım yolculuğuna dair yaşananlar ve tanıklıklar öğrencilerle paylaşıldı.

Etkinliğe Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldı.

Müdür Murat Demir, Filistin meselesinin insanlık vicdanının ortak meselesi olduğunu belirterek emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve katılımcılara teşekkür etti. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan Filistin ve Gazze temalı resim sergisi de büyük ilgi gördü. Sergide yer alan eserler, öğrencilerimizin duyarlılığını, vicdani farkındalığını ve barışa olan inancını yansıttı. - BALIKESİR