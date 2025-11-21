Balıkesirli Girişimci, Kokoreçli Pizzasıyla Avrupa Yarışmalarında Boy Gösteriyor

Kokoreçin başkenti olarak bilinen Balıkesir'de 22 yaşındaki girişimci Enes Teke, Türk yöre lezzeti ile İtalyan mutfağını harmanladı. Kokoreçin eşsiz lezzetini yaptığı pizzalara taşıyan Teke, Avrupa'da gastronominin önemli isimlerinin katıldığı yarışmada en iyi pizza için kokoreçten faydalandı.

Balıkesir'de kısa süre önce açtığı işletmede misafirlerini ağırlayan 22 yaşındaki Enes Teke, İtalyan pizzasına yeni bir soluk getirdi. Kokoreçli pizzayı menüsüne koyan Teke, Balıkesirlilerden de büyük beğeni topladı. Kokoreç ve pizzanın birlikteliğini anlatan Enes Teke, "Biz konsept olarak İtalyan mutfağı ile Türk mutfağını sentezlemeye çalışıyoruz. Balıkesir'in Türkiye genelinde ün yapmış olan kokoreçini burada da pizza ile birleştirmek istedik. Aldığımız tepkiler de çok güzel oldu. Balıkesir halkı zaten kokoreçi çok seviyor. Bu İtalyan usulü pizza ile birleşince lezzeti katlanıyor. Hatta yakın şehirlerden gelip deneyenler dahi oldu. Mozerella ve parmesan gibi peynirleri kokoreçle birleştirdik ve ürün piştikten sonra domates ve soğan söğüşte kullanıyoruz. Tercih etmeyenlere sadece kokoreç ile birlikte servis ediyoruz" dedi.

Pişirdiği pizzalar ile Avrupa çapında yarışmalara katılan Teke, kokoreçli pizza ile Avrupa'nın klasik pizzalarına rakip de oldu. Teke, "Avrupa'da 'TOP 50 Pizza' adında bir yarışma var. Biz de ona kokoreçli pizza ile katılım sağladık. Umarım Avrupa'nın 50 pizzasının arasına biz de kokoreç pizza ile girmiş oluruz. Balıkesir, gastronomi dünyasında Türkiye'yi besleyen bir şehir. Balıkesir kuzusunun kalitesi zaten ortada ve bunun bağırsağı zaten özel bir ürün. Kuzular doğal meralarda yetişiyor. Avrupa Birliği bir dönem de kokoreçi yasaklamıştı hatırlarsanız. Biz Avrupa standartlarında pizza yapıyoruz ve Avrupa Birliği'ne kokoreçli pizzayı tanıtmak istiyoruz" dedi. - BALIKESİR