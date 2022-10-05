Balıkesirli gençler Ata'nın huzurunda

Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yüzlerce Balıkesirli gençle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Tam Bana Göre Gençlik Festivali' adlı organizasyona katılmak için Ankara'ya giden yüzlerce Balıkesirli genç, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunup dua okuyan gençler, Başkan Yılmaz'a da ziyareti gerçekleştirmelerine olanak sağladığı için teşekkür etti. Ulu Önder Atatürk'e, Cumhuriyet'i armağan ettiği için bir kez daha şükranlarını sunan gençler, 'Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde Balıkesir'i tanıtmak için yerlerini aldı. - BALIKESİR