Balıkesirde Sabah Namazı Buluşmaları devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün geçtiğimiz hafta sonu başlattığı sabah namazı buluşmaları devam ederken, bu haftaki buluşma da Öğretmenler Mahallesi Hacı Gürseler Camiinde gerçekleşti. Genellikle, cami buluşmaları sonunda cemaate çorba ikramı yapılırken, bu defa serpme kahvaltı ikramı oldu.

Burhaniyede geçtiğimiz hafta, Kocacamide düzenlenen sabah namazı buluşması bu hafta Öğretmenler Mahallesindeki Hacı Gürsesler Camiinde gerçekleştirildi. Sabah namazı sonrası salavatı şerifeler okunurken, tekbirler getirildi ve Müftü Mustafa Ali Işık cemaatle sohbet etti. Namaz sonrası Cami imamı Yunus Türk tarafından serpme kahvaltı ikramı yapıldı. Cami girişine konan semaver de çaylar hazırlanırken, cemaate kaşar peyniri, zeytin, bal, simit ve börek ikramı yapıldı. Sabah namazı buluşmasında coşku yaşanırken, sabah namazı buluşmalarının her hafta sonu bir başka camide olmak üzere Ramazan ayına kadar devam edeceği açıklandı. Katılanlara teşekkür eden Hacı Gürsesler Cami İmamı Yunus Türk, 2023 yılının sabah namazı buluşması bu gün bizim camimizdeydi. Her gün her buluşmada çorba ikramı vardı. Biz değişiklik olsun diye serpme kahvaltı usulü bir ikramda bulunduk. Gelenlerden gelemeyenlerden yiyen içenlerden hepsinden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Herkese teşekkür ediyorum dedi. Marangoz Hamdi Mengi de, Çok güzel sohbetler oldu. Ondan sonra Yunus hocamız güzel bir kahvaltı hazırlamış. Herkes birlikte kahvaltı yaptı. Güzel bir ortam oluştu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devamını diliyoruz. Bütün camilerde herhalde bundan sonra daha da olacakmış. Yüce dinimizin emrettiği şekilde, bu şekilde buluşmalar güzel oluyor dedi. İstanbuldan gelen Celal Kahveci ise, Burada Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu sabah namazı programında hep beraber olduk. Namazımızı kıldık. Tesbihatımızı yaptık. Zikirlerimizi çektik. Rabbimize hamdolsun, bunu yaşattığı için. Çok güzel bir program oldu. İnşallah, devamı da olur. Güzel bir kaynaşma oldu. Çok güzel bir ortam oldu. Teşekkür ederim diye konuştu. Sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini anlatan Müftü Mustafa Ali Işık da, Bu haftaki sabah namazı buluşmamızı Öğretmenler Mahallesi de Hacı Gürseler Camiinde gerçekleştirdik. Cemaatimiz arttı. Her hafta daha da artacak. Bu sene geçen senekinden farklı olarak, her hafta başka bir camide olacağız. Amacımız, sabah namazı buluşmalarında cemaati artırmak olacaktır. Yunus hocamız sağ olsun bize bir sürpriz yaptı. Çorbadan farklı olarak serpme kahvaltı yaptık. Allah, bereket versin. Gelenlerden gidenlerden yiyenlerden Allah razı olsun. Hayırlara vesile olur. Bu münasebetle 3 aylarınız mübarek olsun. Rabbimiz bizleri Ramazana ulaştırsın dedi. - BALIKESİR