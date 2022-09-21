Balıkesir yerel: Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı Çaltı'daki sera yolları yapıldı

Balıkesir haberlerine göre Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı olan ve yaygın olarak turfanda sebze, meyve üretimi yapıldığı için 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Çaltı'da çiftçilerin ve köy sakinlerinin Vali Kemal Kızılkaya'dan talep ettikleri sera yolları yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı olan ve yaygın olarak turfanda sebze, meyve üretimi yapıldığı için 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Çaltı'da çiftçilerin ve köy sakinlerinin Vali Kemal Kızılkaya'dan talep ettikleri sera yolları yapıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yaklaşık bir ay önce ziyaret ettiği Çaltı'da çiftçilerin ve köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Çaltı'da yoğun şekilde yapılan seracılık faaliyetleri nedeniyle üreticiler kışın çamurdan, yazın tozdan dolayı seralara giden yolda zorluk çektiklerini Vali Kızılkaya'ya ileterek yolların yapılmasını talep ettiler. Söz konusu yolda incelemede bulunan Vali Kızılkaya, İl Özel İdaresi ekiplerine yolun bir an önce bitmesi talimatını verdi. Çalışmaların hemen başladığı Çaltı'da aradan geçen yaklaşık bir ay neticesinde yollar tamamlanarak çiftçilerin kullanımına açıldı.

"Çitçilerimiz yeter ki üretsin, bizler yol yapmaya, tohum dağıtmaya, fidan vermeye ve destek olmaya hazırız"

Üreticileri desteklemek için devletin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını belirten Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada; "Çaltı'mız adeta ilimizin Antalya'sı. Seracılık ve turfanda sebzecilikte ciddi bir üretime sahip. Çiftçilerimiz emeklerini ortaya koyarak yaptıkları bu üretime bizler de sahip çıkarak ihtiyaçlarını giderme noktasında talep ettikleri yolu İl Özel İdaremizin kendi imkanlarıyla yaptık. Ulaşım refahını yükselterek çiftçilerimizin seralarına, seralarından pazar alanlarına giden yollarını iyileştirdik. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin bizler yol yapmaya, tohum dağıtmaya, fidan vermeye ve destek olmaya hazırız" diyerek çiftçilere bol kazançlar diledi. - BİLECİK