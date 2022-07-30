Balıkesir yerel: Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti Gelen Balıkesir haberlerine göre Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafı ziyaret ederek Bandırma halkına seslendi. Meral Akşener Bandırma'da esnafı ziyaret etti BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafı ziyaret ederek Bandırma halkına seslendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir ilçelerine düzenledikleri gezi kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde halka seslendi. Parti otobüsü ile şehirde vatandaşları selamlayan Akşener Bandırma'da Kaşif Acar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Sizlere kalbi selamlarımı sunuyorum diyen Meral Akşener, "Bandırma gayret eden bir şehrimizdir. Üreten bir şehrimizdir" dedi. Yerel İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı Meral Akşener İYİ Parti Balıkesir Yerel Güncel Haberler

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