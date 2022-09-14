Balıkesir yerel haberleri | İlköğretim Haftası Burhaniye'de Kutlandı Yerel Haberler Balıkesir yerel yerel haberine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası Burhaniye’de düzenlenen törenle kutlandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası Burhaniye'de düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulu'nda devam etti. Okulda düzenlenen kutlama törenine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler tarafından şiir ve halk oyunları gösterilerinin sergilendiği programda, yeni gelen öğrencilere bayrak teslimi yapıldı. Yapılan törende BİGEM projesinde başarılı olanlara, başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kutlamalar, öğrencilerin ellerinde bayraklarla söylediği marşlarla ve şarkılarla son buldu. Kaynak: ANKA / Yerel milli eğitim bakanlığı Burhaniye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir yerel haberleri | İlköğretim Haftası Burhaniye'de Kutlandı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.