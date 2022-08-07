Balıkesir yerel haberleri... Hayatını Kaybeden Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan, Burhaniye'de Toprağa Verildi - Haberler

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Balıkesir yerel haberleri... Hayatını Kaybeden Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan, Burhaniye'de Toprağa Verildi

Balıkesir haberler... İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir’in Burhaniye ilesinde toprağa verildi.

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Sefer TALAY

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'in Burhaniye ilesinde toprağa verildi.

Dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat veren Türkiye'nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, dün; 64 yaşında hayatını kaybetti. Sungun Babacan, Burhaniye'de; Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Orjan Camisi'nde kılınan öğle namazı ve cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sungun Babacan'ın cenazesine, ailesi ve sanat camiasından arkadaşları katıldı.

"ÇOCUKLUĞUMUZUN YILDIZI"

Üzgün olduğunu anlatan seslendirme yönetmeni Buğra Çelik, "Başımız sağ olsun. Sungun Ağabey gelmiş geçmiş en önemli seslendirme sanatçılarından biri bizim için. Çocukluğumuzun yıldızı. Üzgünüz. Başımız sağ olsun. Geridekilere baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Diyecek başka şey bulamıyorum. Üzgünüm" dedi.

ANKA / Yerel

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