Balıkesir yerel haberleri | Burhaniye'de freni boşalan kamyon yıktı geçti

Burhaniye'de freni boşalan kamyon yıktı geçti

BALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, freni boşalan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünde yaşanan kazada, bekçi kulübesini yıkan kamyon bir bankaya ait bankamatiği de yerinden sökerek yolun karşısına geçirdi, kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin bahçesinde sürücüsünün çalışır vaziyette bıraktığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 10 AFP plakalı hafriyat kamyonu freni boşalınca, önce okulun bekçi kulübesine daha sonra da bankamatiği çarptı. Kulübeyi yıkan kamyon bankamatiği de yolun karşı sına sürükledi . O anda bankamatikte işlem yapan olmaması ve kulübenin boş olması v e yoldan geçen olmaması büyük bir faciayı önledi Kaza sonrası Enver Güreli Caddesi trafiğe kapanırken, kaza yerine gelen Kaymakam İlyas Memiş de inceleme yaptı. Memiş, Fakülte Dekanı Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'dan bilgi aldı. Kaza nedeniyle Enver Güreli Caddesi trafiğe kapandı. Kazanın ucuz atlatıldığını anlatan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, "Bu gün fakültemiz böyle üzücü bir olay yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin aracının freni boşaldı. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Cana gelen herhangi bir şey yok. Kimsenin burnu da kanamadı. Maddi hasarlar var. Hiç önemli değil. O yüzden en kısa zamanda bu maddi hasarlar telafi olur" dedi.