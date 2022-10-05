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Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye Belediyesi bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi

Yerel Haberler

Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye Belediyesi bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi

Balıkesir yerel haberine göre Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki yeşil alanların bakımlarını yaparken bir taraftan da parklardaki bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçe genelindeki parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan bankların onarma, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca vatandaşların isteği doğrultusunda bankları eksik olan parklar da oturma alanları ekleniyor.

Daha güzel, daha yeşil bir Burhaniye hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaşanabilir modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir şehir görüntüsü hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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