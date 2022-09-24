Balıkesir yerel haberleri: Bandırma olta balıkçılarının ilgi odağı oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahil kesimi amatör olta balıkçılarıyla dolup taştı.

Bandırma körfezinde olta balıkçılığı son günlerde yoğun olarak mendirek denilen dalga kıranda sabah saatlerinde ve akşam üstü gibi saatlerde oldukça yoğun ilgi görüyor. Palamut balığının bol olması sebebi ile amatör balıkçılar mendireğe akın ediyor. Kimi olta balıkçısı palamut balığı tutabilmeye kimiside sardalya balığı tutabilmek için oltasını denize sallıyor. Balık tutanlardan çok izleyicisinin bol olduğu ve 7'den 70'e herkesin hobisi olduğu da gözlerden kaçmıyor. - BALIKESİR