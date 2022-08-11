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Balıkesir yerel haberleri: Bandırma Belediyesi'nden Aşure İkramı

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Balıkesir yerel haberleri: Bandırma Belediyesi'nden Aşure İkramı

Balıkesir yerel yerel haberine göre Bandırma Belediyesi, 12-13 Ağustos günlerinde ilçe halkına aşure ikramında bulunacak.

Bandırma Belediyesi, 12-13 Ağustos günlerinde ilçe halkına aşure ikramında bulunacak.

Bandırma Belediyesi geçen yıllarda büyük ilgi gören aşure ikramına bu yıl da devam ediyor.

12 Ağustos Cuma günü saat 14.00'ten itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda ve 13 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren ise Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nın girişinde Bandırma Belediyesi ekipleri tarafından ilçe sakinlerine aşure ikram edilecek.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
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