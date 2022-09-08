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Balıkesir yerel haberleri | Balıkesir OSB yolu, ağır tonajlı ve servis araçlarına kapanıyor

Yerel Haberler

Balıkesir yerel haberleri | Balıkesir OSB yolu, ağır tonajlı ve servis araçlarına kapanıyor

Balıkesir haberi... Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı ile Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin Dokuma Caddesi ile kesişimi arasında kalan yol ağır tonajlı araçların ve servis araçlarının kullanımına 12 Eylül tarihinden itibaren kapanıyor.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı ile Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin Dokuma Caddesi ile kesişimi arasında kalan yol ağır tonajlı araçların ve servis araçlarının kullanımına 12 Eylül tarihinden itibaren kapanıyor. Araçlar, yeni Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunu kullanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 31/08/2022 tarih ve 295 sayılı karar ile Altıeylül İlçesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı ile Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin Dokuma Caddesi ile kesişimi arasında kalan yol ağır tonajlı araçların ve servis araçlarının kullanımına kapandı. Karar 12 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Limak Çimento Fabrikasına ve hafriyat döküm sahasına gitmek isteyen ağır tonajlı araçların izin almak suretiyle Organize Sanayi Bölgesi Kavşağını kullanarak giriş/çıkış yapmalarına müsaade edilecek. Organize Sanayi Bölgesi ve Savaştepe istikametine gitmek isteyen ağır tonajlı araçlar ve servis araçları için alternatif güzergah Yeni Organize Sanayi Bölgesi Bağlantı Yolu ve Balıkesir Manisa Karayolu (56507) üzerinden Şayakçı Kavşağı'nı takiben 10.58 K.K. nolu Güneybatı Çevreyolu olarak belirlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi 12 Eylül Darbesi Balıkesir OSB Yerel Haberler

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