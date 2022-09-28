Balıkesir yerel haberleri... Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir yerel haberine göre Balıkesir'de sağanak etkili oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran yağmur, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran yağmur, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı.

Balıkesir'de etkili olan yağmur sonrası bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması sebebiyle trafik yavaşladı. Bandırma Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliklerde yağmur sebebiyle aksaklıklar yaşanmasına sebep oldu. Yaklaşık yarım saat süren kuvvetli yağış, Bandırma'yı da etkisi altına aldı. Şiddetli yağmur sebebiyle sokaklardaki vatandaşlar, market ve dükkanların brandalarının altına sığındı.