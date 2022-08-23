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Balıkesir yerel haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden reflektör desteği

Yerel Haberler

Balıkesir yerel haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden reflektör desteği

Balıkesir haberler... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Havran İlçesinde bulunan traktör römorklarına kazaların önlemesi ve trafikte görünürlüğün artması için reflektör desteği verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Havran İlçesinde bulunan traktör römorklarına kazaların önlemesi ve trafikte görünürlüğün artması için reflektör desteği verildi.

Tarım faaliyetlerinin arttığı şu günlerde traktörlerin karıştığı kazaları azaltmak için başlatılan reflektör desteği çalışmasına Havran ilçesinde devam edildi. Traktör römorklarına reflektörler takılarak trafikteki görünürlükleri artırılması amaçlandı. Çalışma hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçemizdeki traktörlere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Kazaların önüne geçmek ve trafikte can güvenliğini korumak için desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkür ederiz."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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