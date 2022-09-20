Balıkesir haber! Ayvalık'ta iki bölgede inşa edilecek tekne barınma yerlerinin projesi onaylandı

Balıkesir habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşası planlanan iki barınma yerinin projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşası planlanan iki barınma yerinin projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Ayvalık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 56 özel, 10 gezi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen zarar görmesi ve 50 milyon lira hasar oluşmasının ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in hazırlattığı Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi "Büyük Tekne Barınma Yeri" ile Ali Çetinkaya Mahallesi "Küçük Tekne Barınma Yeri" kesin projeleri ve hesap raporları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergin, "Yaklaşık iki yıldır takipçisi olduğumuz barınak konusunda çok önemli bir yol daha katettik. İki yıl önce bakanlık ve gerekli genel müdürlükler düzeyinde altyapısını oluşturmaya başladık, artık adım adım temel atmaya doğru gidiyoruz. Ayvalık'ta korunaklı tekne yanaşma yerleri, özel, gezi ve profesyonel balıkçı hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.