Balıkesir yerel haberleri | Ayvalık Belediyesi'nden Hikaye Yarışması

Balıkesir habere göre Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi’nin iki ayrı kategoride ikinci kez düzenlediği; Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması’na son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.

Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi'nin iki ayrı kategoride ikinci kez düzenlediği; Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması'na son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.

6, 7 ve 8'inci sınıflar için "Deniz Vefakar Bir Dosttur" 3,4 ve 5'inci sınıflar için ise "Çocukluğumuzun Güzel Dünyası: Mahallemiz" yarışma konusu olarak belirlendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocuklardan yoğun bir katılım beklediğini belirtti. Ergin, uzun bir sahile sahip olan, yaşamını deniz kıyısında geçiren insanların iç içe yaşadığı bu iklimde çocukların anlatacakları ve yazacakları birçok hikayenin bulunduğunu söyledi.

OKULLAR ARACILIĞIYLA VEYA BİREYSEL OLARAK KATILINABİLECEK

Öğrenciler yarışmaya okulları aracılığıyla veya bireysel olarak katılabilecek. İsteyenler ise şartnameyi, parlakemel.95@gmail.com adresinden temin edebilecek. Birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye 500, birinci ve ikinci mansiyona 250 Türk lirasıödül verilecek olan yarışmanın seçici kurulu Adnan Saracoğlu, Aytül Akal, Erdem Seçmen, Fatih Erdoğan ve Gülten Dayıoğluisimlerinden oluştu.

Yazıların son gönderim tarihi 15 Eylül 2022, seçici kurul tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması 30 Eylül 2022 ve ödül töreni 15 Ekim 2022'de düzenlenecek.