Balıkesir yerel haberi | Hayırseverler Altıeylül'de bir araya geldi

Altıeylül Belediyesi Çınarlıdere Mezarlığı'nda yapılması planlanan çeşme hayratı için Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde hayırsever vatandaşların katılımıyla kura çekimi gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok projeye imza atan Altıeylül Belediyesi, hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin arasında da zaman zaman köprü vazifesi kuruyor. Son olarak Çınarlıdere Mezarlığı'nda yapılması planlanan çeşme hayratı için de hayırseverler Altıeylül Belediyesine yoğun talepte bulundular.

Başkan Avcı "Hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"

Altıeylül Belediyesi tarafından 195 kişi ile birebir yapılan telefon görüşmeleri sonucunda kura çekilişine karar verilerek hayırsever vatandaşların hayırlarının yerine getirmesi için güzel bir adım atıldı. Toplamda 100 kişinin kuraya katıldığı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde 20 adanın baş ve son kısımları olmak üzere 40 adet çeşme hayratı için kura sonuçları belli olurken, gerçekleştirilen bu kura çekilişi için hayırsever vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Sadece Altıeylül Belediyesi olarak değil, tüm Altıeylül olarak iyi günde ve kötü günde elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Bugün de Çınarlıdere Mezarlığı'nda bulunan 20 adet adanın baş ve son kısımlarına yapılacak olan çeşme hayratı için belediyemize yoğun bir talep olmasının akabinde bizler de hayırsever vatandaşlarımız arasında yaptığımız kura çekilişi ile bu hayra vesile olmak istedik. Toplamda 40 adet çeşme hayratı için yapılan kura çekilişi sonucunda kuraya katılan tüm hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim yapmış oldukları hayırları kabul etsin İnşallah" dedi. - BALIKESİR