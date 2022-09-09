Balıkesir yerel haberi | CHP Balıkesir Sındırgı İlçe Örgütü, Kuruluşun 99. Yılı İçin Lokma Dağıttı Yerel Haberler Gelen Balıkesir haberlerine göre CHP, Balıkesir Sındırgı İlçe Örgütü, CHP’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşa lokma dağıttı. CHP, Balıkesir Sındırgı İlçe Örgütü, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşa lokma dağıttı. CHP Balıkesir Sındırgı İlçe Örgütü, partilerinin kuruluşunun 99. yıl dönümü olması dolayısıyla bugün vatandaşa lokma dağıttı. Stantlara vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Etkinlik sırasında İzmir Marşı, "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" gibi çeşitli müzikler çalınırken, CHP'nin 99. Yaşı coşkuyla kutlandı. Kaynak: ANKA / Yerel Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Hisarcık Sındırgı Yerel Haberler

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