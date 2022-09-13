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Balıkesir yerel haberi: Burhaniye'de cemaatin hatalı park tepkisi

Yerel Haberler

Balıkesir yerel haberi: Burhaniye'de cemaatin hatalı park tepkisi

Gelen Balıkesir haberine göre Burhaniye ilçesinde, gelişigüzel park edilen araçlar tepkiye neden oluyor.

Burhaniye ilçesinde, gelişigüzel park edilen araçlar tepkiye neden oluyor. Tarihi Kocacami önünde park eden araçlar da cemaatin tepkisine neden oldu.

Kocacami önünde park eden araçlar cemaatin geçişi zorlaştırırken, tepkiye neden oldu. Camiye girmekte zorlandıklarını anlatan Mehmet Yücesoy, önlem alınmasını istedi. Burhaniye artan araç sayısı hatalı parkları artırırken, Kocacamiye gelen vatandaşlar da hatalı parklara tepki gösterdi. Önlem alınmasını isteyen Mehmet Yücesoy, "Bazen araçlar öyle park ediliyor ki camiye girmekte zorlanıyoruz. Bu böyle olmamalı. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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