Balıkesir yerel haberi... Ayvalık Belediyesi'nin Projesine, Tarihi Kentler Birliği'nden Ödül Yerel Haberler Balıkesir haberi: Ayvalık Belediyesi, Yorgola Han (Eski Vergi Dairesi) Restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak kente kazandırılması çalışmasıyla, Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “uygulama” dalında birincilik ödülünü aldı. Ayvalık Belediyesi, Yorgola Han (Eski Vergi Dairesi) Restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak kente kazandırılması çalışmasıyla, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "uygulama" dalında birincilik ödülünü aldı. Tarihi Kentler Birliği'nin 21'incisini düzenlendiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödüller, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Ayvalık Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleriyle yürütülen Yorgola Han (Eski Vergi Dairesi) Restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak kente kazandırılması çalışmasıyla "uygulama" dalındaki birincilik ödülünü aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ödülü almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, UNESCO yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini söyledi. Kaynak: ANKA / Yerel Yerel Haberler

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