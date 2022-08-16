Balıkesir yerel haberi... 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıldönümü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda aynı acıların bir daha yaşanmaması için bilimin ışığında tedbirlerin alındığını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Faruk Özlü depremin zihinlerde derin acılar bıraktığını belirterek "Merkez üssü Gölcük olan ve ilimizde de acı hatıralar bırakan Marmara Depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Düzce'de 17 Ağustos tarihinde 270 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 132 konut ve 692 işyeri tamamen yıkıldı. Binlerce vatandaşımız çadır kentlerde hayatlarına devam etmek zorunda kaldı. 17 Ağustos tarihi, deprem gerçeğiyle uzun süre sonra tekrardan karşılaşan toplumumuzun zihninde derin acılar bıraktı. Her 17 Ağustos'ta deprem daha dün yaşanmış gibi derin bir üzüntüye gark oluyor ve deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya geliyoruz. En aktif deprem kuşağı içerisinde bulunan ülkemizde depremlerin bundan sonra da olması kaçınılmazdır. Bu noktada başta biz belediyeler olmak üzere mülk sahiplerine ve müteahhitlere büyük görevler düşmektedir. Düzce Belediyesi olarak depremlerden de ders çıkararak geleceğe yönelik daha sağlıklı ve daha güvenli bir kent oluşturma politikalarımızı hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu gibi büyük acıları bir daha yaşamaması için bilim ışığında alacağımız tedbirlerle sağlıklı yaşam mekanları oluşturmayı el birliğiyle gerçekleştirme temennilerimle 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Allah böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE