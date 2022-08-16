Balıkesir yerel: Ayvalık Fidanlarının Burs Bedelleri 600 Türk Lirası Oldu

2020 yılında Ayvalık'ta ikamet eden dar gelirli ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek olmak amacıyla kurulan Ayvalık Eğitime Destek Derneği, burs ücretlerini aylık 600 Türk lirasına yükseltti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 110 öğrenciye burs vermeye devam ettiklerini belirterek, bedellerin öğrencilerin hesaplarına 10 ay boyunca düzenli olarak yatırıldığını söyledi. Başkan Ergin, kent dışında eğitim gören daha çok gence destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu eğitim döneminde; 56'sı kız, 54'ü erkek olmak üzere 110 öğrenciye düzenli olarak burs verilmeye devam edileceğini hatırlatan Başkan Ergin, burs hakkı elde eden öğrencilerin; Tıp, Havacılık, Arkeoloji, Fen-Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim, İktisadi İdari Bilimler fakülteleriyle, Diş Hekimliği ve iki yıllık eğitim veren teknik okullarda eğitim gördüğünü vurgulayarak, dernek yönetimi olarak haklı bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Kuruluşunu gerçekleştirdikleri dernek aracılığıyla, Adana'dan Çanakkale'ye, Bursa'dan, İzmir'e kadar kent dışında eğitim gören öğrencilere bir nebze olsun destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ergin, "Ayvalık halkı olarak bir güçbirliği ve enerji yakaladık, sonuç olarak öğrencilerimizin bütçeleri rahatladı. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak" dedi.