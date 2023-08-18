Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Vali İsmail Ustaoğlu düzenlenen törenle görevine başladı.

Valilik binası önünde il protokolü tarafından karşılanan Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'deki görev süresince insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü, şefkatli bir yönetim anlayışında olacağına vurgu yaptı.

"Balıkesir Valiliği görevine başlamış bulunuyorum"

İl Protokolü tarafından Valilik binasında karşılandıktan sonra göreve başlama yazısını imzalayan Vali İsmail Ustaoğlu, "10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanmış olduğum Balıkesir Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Dolayısıyla Kuvayi Milliye ruhunun ilk kıvılcımlarının ateşlendiği hem Ege Denizi'ne hem de Marmara Denizi'ne kıyısı olan geniş coğrafyası, gıda sektöründeki öncü rolü ile Türkiye'yi Doyuran İl unvanına sahip tarım ve turizm kendi Balıkesir'imizin değeri halkına hizmet etme fırsatını bana veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Herkesi kucaklaşan bir yönetim anlayışımız olacak"

Balıkesir'de valilik yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ustaoğlu, "Tarihi geçmişi Antik Çağ'a kadar uzanan kadim şehrimiz Balıkesir'imizi ve Balıkesirli hemşerilerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, bu şehre hizmet edecek olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Böylesine önemli bir kente hizmet ederken, üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak; bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü, şefkatli bir yönetim anlayışımız olacaktır. Her zaman vatandaşlarımızın arasında, özellikle şehitlerimizin kıymetli aileleri ile gazilerimiz başta olmak üzere devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan ailelerimiz ile kimsesiz, yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Balıkesir bırakmak; eğitim, sağlık, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması ve diğer tüm alanlarda ilimizi daha ileri taşımak öncelikli hedefimiz olacaktır. Balıkesir Valisi olarak atandığım bu şehre, bugünden itibaren adanmış olarak hizmet etmek temel gayem olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şehrin tüm dinamikleriyle uyum içinde çalışacağız"

Balıkesir'de devam eden kamu yatırımlarının tamamlanması ve yeni yatırımların gelmesi için çalışacağını da dile getiren Vali Ustaoğlu, "Devam eden kamu yatırımlarının tamamlanması, yeni projelerin ise bir an önce uygulamaya konularak halkımızın hizmetine sunulmasında başta Sayın Milletvekillerimiz olmak üzere Büyükşehir belediye Başkanımızla, Balıkesir'imizin tüm dinamikleri ile birlikte hareket edip bütün imkanların değerlendirilmesi sağlanacaktır. Çalışmalarımızın yürütülmesinde, halkımızın talepleri ile devlet arasında köprü vazifesini üstlenen yerel basın mensuplarımızı selamlıyor, görevim süresince yakın iletişim halinde olarak, çalışmalarımızı desteklemelerini bekliyorum" dedi.

"Balıkesir'e hizmeti olan herkese şükranlarımı sunuyorum"

Balıkesir'den Şanlıurfa'ya atanan Vali Hasan Şıldak ve daha önce valilik yapmış isimlere teşekkürlerini sunan Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, kültür ve turizm alanında gelişmesine yönelik olarak kamu ve özel sektör yatırımlarının hayata geçirilmesinde başarılı çalışmalar yürüten Sayın Hasan Şıldak Bey'e ve ilimize hizmet etmiş tüm valilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali İsmail Usta açıklamasının sonunda tüm Balıkesirlileri selamlayarak şehitleri rahmetle anarak, gazilerie se minnet ve şükranlarını iletti. - BALIKESİR