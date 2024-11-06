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Balıkesir Üniversitesi'nden Dijital Diplomasi Konulu Yeni Kitap

Balıkesir Üniversitesi'nden Dijital Diplomasi Konulu Yeni Kitap
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Balıkesir Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Tokmak'ın 'Dijital Diplomasi Politikaları' adlı kitabı uluslararası yayınevinden yayımlandı. Kitap, dijital diplomasi, kamu diplomasisi ve buna bağlı konuları ele alıyor.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Tokmak'ın "Dijital Diplomasi Politikaları" adlı kitabı uluslararası bir yayınevinden yayımlandı.

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Tokmak'ın kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, halkla ilişkiler, iletişim ve dijitalleşmeyi ele alan eseri 'Dijital Diplomasi Politikaları' uluslararası yayınevinden yayınlandı.

Balıkesir Üniveritesi'nde görevli Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Tokmak'ın dijital diplomasi alanında Türk bilim dünyası için ilk eserlerden birisi olan kitapta; küreselleşme kapsamında dijitalleşme süreçleri, dijital iletişim süreçleri ile halkla ilişkiler disiplini yöntemleri ve küresel halkla ilişkiler felsefesi olarak dijital diplomasi konuları ele alındı. Kitapta, devletlerin yabancı hedef kitleleriyle olan iletişim süreçlerinde uluslararası medya politikaları, algı yönetimi, sorun ve kriz yönetimi ile imaj ve itibarın planlı, nitelikli ve kapsamlı bir şekilde hangi açılardan ele aldığına odaklanıldı. Kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor, savunma, turizm, gastronomi, ekonomi, edebiyat, enerji politikaları, ticaret ve sanayi vb. alanların devletlerin yabancı toplumlarla olan ilişkilerinde dijital ortamlardaki yansıması diplomasi açısından tartışmaya sunuldu.

Balıkesir Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yayımladığı başarı mesajında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Balıkesir Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Tokmak'ın "Dijital Diplomasi Politikaları" adlı kitabı Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılarak yayımlandı. Akademisyenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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