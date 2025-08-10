Balıkesir Sındırgı'da Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Depremin Anı Fotoğraflandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Ankara'da Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde kaydedildiği anlar fotoğraflara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde depremler izlenerek, kaydediliyor. Balıkesir Sındırgı'da saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti kaydedildiği sırada o anlar fotoğraflandı. - ANKARA