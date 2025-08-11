Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: TDV Ekipleri Bölgeye Ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından TDV Kütahya Kentsel Arama Kurtarma Ekibi ve Mobil İkram Aracı olay yerine ulaştı. Ekipler, enkaz çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Kentsel Arama Kurtarma Ekibi ve TDV Kütahya Şubesine ait Mobil İkram Aracı, gece saatlerinde bölgeye ulaştı.

Ekipler, enkaz çalışmalarında görev alan personele ve depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamaya başladı.

TDV Kütahya yetkilileri, "Rabbimiz afetlerden memleketimizi muhafaza eylesin" temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
