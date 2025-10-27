Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, İzmir'de de Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi. İzmir'de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı ile vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İzmir'de de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - İZMİR