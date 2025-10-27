Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Gören Bina Yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha öhcezi dehdemde hasar gören boş bir bina yıkıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha önceki dehdemde hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı. İlçede AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarına başladı. - BALIKESİR