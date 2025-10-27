Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Gören Bina Yıkıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha önceki dehdemde hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı. İlçede AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarına başladı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel