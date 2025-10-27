Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre saat 22.50'de 4,2, 22.51 4, 23.04'te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan saat 22.48'teki 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olan depremin ardından AFAD verilerine göre saat 22.50'de 4,2, 22.51 4, 23.04'te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi. Vatandaşlar art arda yaşanan depremler nedeniyle büyük panik yaşarken, ekipler hasar ve risk durumlarını değerlendirmek üzere sahada incelemelerini sürdürüyor.

Depremde daha önceki depremlerde hasar gören bazı boş binaların ise yıkıldığı öğrenildi. - BALIKESİR