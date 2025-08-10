Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel