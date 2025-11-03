Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa ve çevre illerde hissedildi, panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 15.35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 11.02 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı, Balıkesir genelinde güçlü şekilde hissedilirken; Bursa, Manisa, Kütahya ve Çanakkale gibi çevre illerde de etkili oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Deprem özellikle Bursa'da kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bulundukları binaları boşaltıp dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti. AFAD, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve güvenli alanlarda beklenmesi gerektiği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.