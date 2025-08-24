Balıkesir Sındırgı'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel