Balıkesir Sındırgı'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel