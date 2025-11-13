Balıkesir Sındırgı'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.31 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA