Balıkesir Sındırgı'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.31 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel