Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 10.39 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.39 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR

