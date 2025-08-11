Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.39 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR