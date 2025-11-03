Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Artçı Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin yer derinliği 4.91 kilometre olarak belirlendi. Olay sonrası Sındırgı'nın sokakları sakinliğini korudu.
